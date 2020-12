Ex-Schalke-Profi Max Meyer bei Crystal Palace in die U23 abgeschoben - Abgang schon im Winter?

Sein Berater Roger Wittmann hatte seinen Klienten einst als Weltklassespieler angepriesen - nun wurde er bei seinem Klub Crystal Palace in die Reserve-Mannschaft abgeschoben: Max Meyer kommt nur noch in der U23 zum Einsatz, Profi-Coach Roy Hodgson setzt nicht mehr auf den viermaligen Nationalspieler. Zuletzt verlor er mit der Mannschaft in Fulham mit 2:5.

In dieser Saison kommt Meyer noch auf keinen Einsatz in der Premier League, nachdem er in der Vorsaison noch 17 Partien bestreiten durfte. Immerhin kam der Ex-Schalker bei der U23 des englischen Klubs über 84 Minuten zum Einsatz - beim Treffer zur 2:0-Führung hatte er sogar die Vorlage geliefert. Dann ging er mit seinem Team gemeinsam unter. Laut englischen Medienberichten will Crystal Palace den deutschen Profi bereits im Winter abgeben.