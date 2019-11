Ex-Schiedsrichter Kinhöfer schlägt nach Abraham-Check Alarm: "Kriegsähnliche Zustände"

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer sieht in der Aktion und den anschließenden Tumulten die Bestätigung eines unerfreulichen Trends. Er schlägt nach den jüngsten Vorfällen Alarm. "Wir haben eine unfassbare Aggression auf dem Platz" , sagte der 51-Jährige, der von 2001 bis 2015 in der Bundesliga auf dem Platz stand. "Bei jeder Hand-Entscheidung rennen sieben oder acht Spieler auf den Schiri, schreien auf ihn ein", meinte Kinhöfer, der von "mittlerweile kriegsähnlichen Zuständen" sprach.

Thorsten Kinhöfer "kotzt das Verhalten auf dem Platz mittlerweile an"

Er frage sich, "was die genommen haben, um so von 0 auf 100 zu kommen" , offenbarte Kinhöfer der Bild. "Mich - und viele Leute, mit denen ich rede - kotzt das Verhalten auf dem Platz inzwischen an." Die sieben Wochen Sperre, die Abraham für seinen Check gegen Trainer Christian Streich kassiert hat, sind für ihn "das untere Strafmaß". Die Spieler würden auf dem Platz alles ausschalten, auch hohe Strafen wären ihnen egal, sagte Kinhöfer.

Der 33-jährige Abraham muss nach seiner Attacke nicht nur sieben Wochen aussetzen, sondern auch 25.000 Euro Strafe zahlen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des DFB nach einer Einzelrichter-Entscheidung am Mittwoch . Für den Abwehrchef der Eintracht ist damit die Bundesliga-Hinrunde gelaufen. Freiburgs Vincenzo Grifo wurde für drei Spiele gesperrt. Er war - wie die komplette Bank der erbosten Breisgauer - in der Szene aufgesprungen, hatte Abraham ins Gesicht gegriffen und ebenfalls Rot von Schiedsrichter Felix Brych (München) gesehen.

Abrahams Sperre läuft vom 10. November bis einschließlich 29. Dezember, teilte der DFB in Frankfurt/Main mit. Der Routinier hatte Streich in der Nachspielzeit der Liga-Partie der Breisgauer gegen Frankfurt in der Coaching-Zone aus vollem Lauf zu Boden gecheckt. Das DFB-Sportgericht sprach von einer „Tätlichkeit“. Sowohl Frankfurt als auch Freiburg kündigten einen Einspruch an.