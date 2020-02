Ex-Schiedsrichter Urs Meier nach Pléa-Platzverweis: "Tobias Stieler ist über das Ziel hinaus geschossen"

Noch immer sorgt der Platzverweis von Gladbachs Alassane Pléa in Fußballdeutschland für Gesprächsstoff. Dabei steht nicht etwa der Franzose selbst im Fokus, sondern vor allem die Schiedsrichter. Die sind seit der Winterpause angehalten, unsportliches Verhalten wie Meckern, abfällige Gesten und Schauspielerei auf dem Rasen strenger zu bestrafen. Der Grund: Profifußballer sollen den Spielern in unteren Ligen ein Vorbild sein. Bleibt das Vorgehen und die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Tobias Stieler also kein Einzelfall, sondern ist bald Normalität in der 1. und 2. Bundesliga?