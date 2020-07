Ex-Storch Christopher Kramer verstärkt SC Weiche Flensburg 08

Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 hat einen Top-Torjäger an Land gezogen. Ex-Storch Christopher Kramer schließt sich den 08ern für drei Jahre an. Acht Treffer gelangen dem Mittelstürmer für den Vizemeister TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest bis zum Abbruch der Saison. Der 30-jährige Angreifer hat seinen eigentlich bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag beim TSV Steinbach Haiger vorzeitig aufgelöst. Kramer ist in Schleswig-Holstein kein Unbekannter. Der 1,84 m große Offensivakteur schnürte seine Stiefel schon für den TSV Altenholz, VfR Neumünster, Holstein Kiel (von Juli 2011 - Juli 2013) und den VfB Lübeck, ehe er sein Glück beim VfB Oldenburg, Wuppertaler SV und dem TSV Steinbach Haiger versuchte.