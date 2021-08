Ex-Tennis-Ass Kiefer nach Olympia-Gold von Zverev im Video: "Die Weltspitze ist gewarnt"

Als erster deutscher Tennisspieler hat Alexander Zverev am Sonntag die Goldmedaille im Herren-Einzel bei Olympia gewonnen . Zuvor standen bisher nur Michael Stich und Boris Becker im Doppel ganz oben auf dem Treppchen, bei den Frauen triumphierte Stefanie Graf 1988 als Teil ihres "Golden Slam" , also dem Sieg in allen vier Grand-Slam-Turnieren und bei den Olympischen Spielen binnen eines Jahres.

Für Zverev ist dieser historische Erfolg wegweisend - das zumindest meint Ex-Tennis-Profi Nicolas Kiefer. Im SPORTBUZZER-Videointerview verrät der 44-Jährige, dass ihn die Leistung von Zverev nur wenig überrascht hat. "Ich hatte ihn auf dem Zettel, was die Medaillen betrifft. Aber dass am Ende Gold herausspringt, ist natürlich sensationell", sagte Kiefer. "Er hat schon immer ganz oben angeklopft, auch mit dem Finale in US Open vor einem Jahr. Jetzt hat er den Durchbruch geschafft. Ich denke, dass die Weltspitze gewarnt ist."

Wie er den Finalsieg gegen Khachanov im Vergleich zum Sieg gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic im Halbfinale bewertet und ob Zverev bald schon seinen ersten Grand-Slam-Titel holen kann, verrät er ebenfalls. Alle Aussagen von Kiefer gibt es hier im Video!