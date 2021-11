Ex-Torjäger Sergej Barbarez über Hamburg-Rivalen: FC St. Pauli ist am HSV "schon jetzt vorbeigezogen"

Nach drei verpassten Aufstiegen in Serie und dem mäßigen Saisonstart in der laufenden Saison der 2. Bundesliga spricht Sergej Barbarez Klartext. "Es wird in Hamburg seit Wochen darüber diskutiert, ob St. Pauli den HSV wirklich überholen kann. Ich sage: St. Pauli ist sportlich schon jetzt vorbeigezogen", schreibt der frühere HSV-Torjäger in seiner Kicker-Kolumne (Montag). Nach zwölf Spieltagen und damit dem ersten Saisondrittel führt der FC St. Pauli die Tabelle mit 26 Punkten vor Jahn Regensburg (25) und Schalke 04 (22) an, der HSV (19) folgt nach dem Heim-1:1 gegen Holstein Kiel mit sieben Zählern weniger als der Kiezklub erst als Siebter.

