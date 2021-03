Ex-Trainer als neuer Sportvorstand? Schalke 04 dementiert "Voreinigung" mit Ralf Rangnick

Neuer Bundestrainer, Trainer in Mönchengladbach oder doch Sportvorstand beim FC Schalke 04 in der 2. Liga? Um die Zukunft von Ralf Rangnick gibt es immer mehr Gerüchte. Die Zukunft des 62-Jährigen erscheint komplett offen. Laut einem Bericht der Funke Mediengruppe soll Rangnick aber bereit sein, bei den Königsblauen den Neuaufbau langfristig anzuführen. Die Zeitung berief sich dabei am Freitag auf das Umfeld Rangnicks. Der Bild zufolge soll eine nicht näher benannte Gruppe einflussreicher Personen aus Wirtschaft und Politik Rangnick als Sportvorstand zum wahrscheinlichen Absteiger nach Gelsenkirchen lotsen wollen. Das Thema soll demnach am Freitagabend im Aufsichtsrat diskutiert werden. Demnach soll es zwischen der Rangnick-Seite und der nicht näher benannten Gruppe bereits eine "grundsätzliche Voreinigung" geben. Am Freitagabend hat Schalke 04 nun auf die Berichte reagiert.

