Bargeld-Koffer: Ex-96-Trainer Branko Ivankovic soll sich Gehalt in Teheran abholen

Der iranische Fußballmeister Persepolis Teheran will das Restgehalt seines kroatischen Trainers Branko Ivankovic (ehemals Hannover 96) in Höhe von 600.000 Euro in bar bezahlen, da wegen der US-Sanktionen eine Banküberweisung nicht möglich sei. Der Coach solle nach Teheran zurückkommen und den Koffer voller Bargeld abholen, teilte der Verein laut Nachrichtenagentur Isna am Dienstag mit.

Damit will der Klub einerseits seinen Erfolgstrainer, der 1999/2000 den Zweitligisten Hannover 96 betreute, weiterhin an sich binden und andererseits vermeiden, dass auch der Kroate den Iran beim Weltverband FIFA anzeigt.