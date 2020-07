Ex-Wolfsburg-Coach Hecking über Schürrle-Rücktritt: "Kann es ein Stück weit nachvollziehen"

Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte Schürrle die Gründe für seinen Rücktritt : „Die Entscheidung ist lange in mir gereift", so der Außenstürmer, "ich brauche keinen Beifall mehr.“ Er sei oft einsam gewesen, gerade als „die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger “. Die Fußballbranche habe es aber nicht erlaubt, diese Gefühle zu zeigen. „Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr."

Als er kam, war er der teuerste Einkauf in der Geschichte des VfL Wolfsburg: 32 Millionen Euro überwiesen die Niedersachsen Anfang 2015 an den FC Chelsea, um sich die Dienste von André Schürrle zu sichern, der ein halbes Jahr zuvor mit Deutschland Fußball-Weltmeister geworden war. Jetzt hat Schürrle im Alter von nur 29 Jahren sein Karriere-Ende verkündet. Dieter Hecking, damals sein Trainer in Wolfsburg, sagte gegenüber dem SPORT BUZZER: "Das überrascht mich - aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen."

"Rücksack für junge Menschen manchmal zu groß"

Aussagen, die für Hecking zu dem Eindruck passen, den Schürrle in Wolfsburg auf ihn gemacht hat. "Man sieht, dass der Rücksack für die jungen Menschen manchmal zu groß ist", sagt der Ex-HSV-Coach, der als neuer Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg im Gespräch ist. Schürrle war in Wolfsburg anders betrachtet worden als in seinen Klubs zuvor. In Mainz war er der Junge aus dem eigenen Nachwuchs, in Leverkusen das Top-Talent, in Chelsea einer von vielen. Beim VfL aber war er ein Star-Einkauf, kritischer beäugt als die meisten seiner Kollegen. Hecking: "Er hatte bei uns Phasen, in denen es richtig gut lief - und Phasen, in denen es intern wie extern hieß: Da muss aber mehr kommen."

63 Pflichtspiele absolvierte Schürrle in seinen eineinhalb Jahren beim VfL, 23 Mal wurde er dabei eingewechselt - auch beim Pokalfinale 2015, das der VfL 3:0 gegen Dortmund gewann. Ivan Perisic und Daniel Caligiuri besetzten damals die offensiven Außenpositionen, an beiden kam Schürrle in Wolfsburg nie dauerhaft vorbei. Seine Verpflichtung war damals ein Teil der Wolfsburger Zukunftsstrategie, Hecking und Manager Klaus Allofs wollten einen dauerhaften Champions-League-Teilnehmer formen - und scheiterten. Auch Schürrle erfüllte die Erwartungen nicht, wenngleich seine sportlichen Qualitäten unbestreitbar waren: "Er war überragend im Torabschluss, dazu mit seiner Schnelligkeit oft auch ein wichtiger Faktor", so Hecking, "deswegen hatten wir ihn ja auch verpflichtet." Und er war "total integriert in die Mannschaft, eigentlich ein positiver Typ". Aber es gab eben auch in Wolfsburg "immer wieder Phasen, in denen er sehr nachdenklich wurde".