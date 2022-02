Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus schwärmt von "ratlosem" Florian Wirtz: "Hat Fähigkeiten, die ich nicht hatte"

Auf dem Feld hatte Florian Wirtz immer die passende Antwort parat. Ein Tor und eine Vorlage steuerte der Teenager von Bayer Leverkusen zum 4:2 (1:0) gegen den VfB Stuttgart bei. Als Wirtz im Anschluss nach den Gründen für die Leichtigkeit bei seinen Aktionen gefragt wurde, wirkte er dann aber für einen Moment ratlos. "Das kann ich nicht erklären", meinte der 18-Jährige am Sky-Mikrofon: "Ich mache in jeder Situation das, was mir sofort in den Kopf kommt. Warum es leicht aussieht, weiß ich nicht. Ich spiele einfach." So spricht wohl ein Naturtalent. Der frühere Weltfußballer Lothar Matthäus setzte derweil zum wohl größten Lob für Wirtz an.

Anzeige