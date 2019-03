EXA IceFighters gewinnen Pre-Playoff-Auftakt 2:1 gegen Füchse Duisburg

Zum ersten Brüderduell in den Playoffs reiste selbst Mama Tramm mit dem Zug an, denn ihre Söhne auf dem Eis zählten zum entscheidenden Personal. Stephan Tramm für Leipzig – Jan Tramm für Duisburg. „Da für jemanden zu sein ist sehr schwer. Ein wenig mehr hängt mein Herz an Leipzig, Stephan spielt hier schon drei Jahre“, verrät Mama Silke.