Horror-Verletzung bei Länderspiel mit Argentinien: Leverkusen-Profi Exequiel Palacios droht wohl Saison-Aus

Die Argentinier hatten gegen Paraguay den ersten Punktverlust der WM-Qualifikation hinnehmen müssen. Paraguay ging vor leeren Rängen in der Bombonera von Buenos Aires in der 21. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung, den Ángel Romero Villamayor verwandelte. Nicolás Gónzalez vom VfB Stuttgart glich für die Albiceleste noch vor der Pause per Kopf nach einer Ecke zum 1:1-Endstand aus. Der Treffer in der 41. Minute war der erste im vierten Länderspiel für den 22-jährigen Stürmer. Lionel Messi gelang in der 57. Minute der vermeintliche Führungstreffer. Dieser wurde aber wegen eines fast eine halbe Minute zuvor begangenen Fouls nach Videobeweis aberkannt. Obwohl Argentinien drückte, fiel kein Tor mehr.