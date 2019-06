Exklusiv: 96-Trainer Slomka im großen Sportbuzzer-Interview

Herr Slomka, am Montag geht es los. Aufgeregt so kurz vorm 96-Trainingsstart?

Ich spüre große Vorfreude. Ich glaube nicht, dass man verlernt, was man auf dem Platz machen muss, Trainer haben da auch eine natürliche Ausstrahlung. Wenn man auf den Platz geht, ist man dann auch sofort wieder da. Ich weiß, dass alles, was wir machen müssen, eine Struktur braucht: Wann können wir was erledigen? Wie passen wir das in das Trainingsprogramm ein? Wie entwickeln wir das Team?

Martin Kind, Jan Schlaudraff und auch Sie haben von Aufbruch und Neuanfang gesprochen. Ein neuer Spieler ist aber noch nicht da.

Jeder Trainer wünscht sich natürlich, dass die Mannschaft sofort da ist. Aber das ist in diesem Fall nicht möglich. Ich glaube, der Verein, insbesondere die Verantwortlichen um Martin Kind, mussten erst einmal die Lage sondieren und finanziell einen Strich ziehen: Was haben wir eigentlich? Ich glaube, dass wir erst jetzt genau wissen, was für Zahlen zur Verfügung stehen.

Was bedeutet das?

Wir sind vermutlich nicht Zweiter oder Dritter in der sogenannten Budgettabelle, sondern eher Fünfter oder Sechster. Aber wir wollen trotzdem das Beste für den Verein, wir wollen Spieler holen, die eine Perspektive haben und Spaß haben, mit 96 etwas zu bewegen.