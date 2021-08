Exklusiv! Barcelonas Ilaix Moriba zum Medizincheck in Leipzig eingetroffen

Leipzig. Hinter ihm waren zig europäische Topteams her wie der Teufel hinter der armen Seele, unter anderem Tottenham Hotspur, Real Madrid und Manchester City. And the winner is bzw. was: RB Leipzig! Ilaix Moriba, 18-jähriges Supertalent des FC Barcelona, erweitert ab sofort die Beinfreiheit des ruckelig in die Liga gestarteten Vize-Meisters. Anzeige

Der junge Mann, der als bester europäischer 2003er Nachwuchsspieler beim Thema box to box (von Strafraum zu Strafraum aktiv) gilt, checkte am Montag Abend gegen 21.30 Uhr im Steigenberger Hotel ein, stärkte sich anschließend in der Trattoria No1 in der Waldstraße, wird am Dienstag die obligatorischen medizinischen Tests absolvieren und danach den bereits ausverhandelten Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.