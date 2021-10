DFB will Mitarbeitern die Nutzung des Messengerdienstes WhatsApp verbieten

Als die Nationalmannschaft am Montagabend in Hamburg eintraf, war der Nachrichtendienst WhatsApp stundenlag "down", genau wie Instagram und Facebook. Aber nicht aus diesem Grund soll es demnächst beim DFB eine einschneidende Änderung geben: Wie der SPORTBUZZER exklusiv erfuhr, will der Verband seinen Mitarbeitern untersagen, WhatsApp künftig zu nutzen. Auch andere große Unternehmen wie etwa die Deutsche Bank oder Autozulieferer Continental haben diesen Schritt bereits vollzogen. Beim DFB soll nun der Messengerdienst Signal zum Einsatz kommen.

