Exklusiv: FC Bayern wollte Miroslav Klose statt Hasan Salihamidzic als Sportdirektor

Vier Jahre ist Hasan Salihamidzic, alias "Brazzo", das Bürschchen, inzwischen schon in Amt und Würden beim FC Bayern München . Am 31. Juli 2017 wurde er als neuer Sportdirektor vorgestellt und beerbte Matthias Sammer, der seinen Vertrag gut ein Jahr zuvor aufgelöst hatte. Doch eigentlich hatte man beim Rekordmeister ganz andere Pläne, wie SPORT BUZZER-Kolumnist Ronald Reng enthüllt. Ursprünglich sollte nämlich Miroslav Klose statt Salihamidzic diesen Posten bekleiden.

"Als mir Hoeneß damals erzählte, sie hätten Miro Klose angefragt, wusste ich, wie verzweifelt sie suchten", schreibt der Bestseller-Autor, der auch Kloses Biograph ist, in seiner Kolumne für den SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), die am Dienstag erscheint. Reng weiter: "Klose konnte sich selbst gut genug einschätzen, dass er den Posten ablehnte. Er hatte viel Fußball-Kompetenz, aber keine Management-Erfahrung. So landeten Hoeneß und Rummenigge beim nächsten Berufsanfänger: Salihamidzic."