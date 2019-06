Exklusiv: 96-Trainer Mirko Slomka im großen SPORTBUZZER-Interview (Teil 2) 

Mirko Slomka, Ihr Name war immer mal wieder in Hannover im Gespräch. Warum sind Sie erst jetzt wieder bei 96 untergekommen? Es gab sicherlich auch jetzt Stimmen, die kritisch waren. Das bildet sich ja auch im Netz ab. Aber Skepsis ist ein großer Ansporn, die Leute zu überzeugen, das wiederholen zu können, was wir damals gemeinsam geschafft haben. Es ist eine andere Liga, es ist auch finanziell eine andere Situation, es sind andere Personen da. Aber es hat sich nichts an meinem Herz für diesen Klub geändert. Mit Martin Kind waren Sie immer in Kontakt. Wie ist ihr Verhältnis? Wir kennen und schätzen uns schon sehr lange und können uns offen Dinge sagen. Der Kontakt ist über die ganzen Jahre nie abgerissen, das hat Vertrauen aufgebaut. Aber wir trennen das Berufliche vom Privaten. Über meinen Vertrag habe ich nicht einmal mit Herrn Kind gesprochen. Nach Ihrem Aus 2016 in Karlsruhe waren Sie bis jetzt ohne Trainerjob – und hatten deshalb schlaflose Nächte? Nur wenige. Das liegt daran, dass man sich wahnsinnig viel mit Fußball beschäftigen kann. Da ging es erst mal um Nachbetrachtung der Arbeit in Karlsruhe: Was ist da nicht so gut gelaufen? Dann habe ich an der DFB-Akademie diese wirklich sehr gute Weiterentwicklung absolviert. Da ging es eher um Themen wie Körpersprache oder Kommunikation. Das war eine sehr intensive, bemerkenswerte Zeit. Das hat mich schon begeistert, wie Fußballlehrer, die normalerweise in Konkurrenz zueinander stehen, in solchen Phasen aneinander und miteinander lernen und sich unterstützen. In der Folge ging es darum, dass man natürlich auch Geld verdienen möchte. Das wollte ich natürlich immer nur im Zusammenhang mit Fußball. Deswegen das Engagement bei Sky und für Amazon im Radio, weil ich dann immer im Stadion war und die Spiele live sehen konnte. Beides hat mir riesigen Spaß gemacht.

Was wäre für Sie jetzt ein No-Go in der Kabine? Was ich sicher nie wieder machen werde, ist ein falsches Umgehen mit anderen Kulturen. Ich kann mich gut erinnern, als Hiroki Sakai nach Hannover kam. Das war für mich in meiner Karriere der erste richtige Asiate, den ich selbst begrüßt habe. Und ich habe ihn in den Arm genommen. Ein ganz schwerer Fehler, das würde mir jetzt nicht mehr passieren. Oder wenn ein Schwarzafrikaner zu mir kommt und sagt, er müsse nach Hause, weil sein Vater krank ist. Dann weiß ich, dass ich nicht diskutieren muss, sondern nur organisieren. Hatten Sie sich ein zeitliches Limit gesetzt, bis Sie wieder einen Job als Trainer bekommen? Oder über eine Tätigkeit als Sportdirektor nachgedacht? Insgesamt bin ich sehr ungeduldig und kann dann auch sehr ungemütlich werden. Ich will Gespräche führen, unterwegs sein und schnell wieder arbeiten. Ich bin niemand, der dauerhaft zu Hause sitzt. Das wird Ihre Frau sicher gern hören. Sie hat gesagt, ich solle doch die freie Zeit genießen (lacht). Aber das bin ich nicht. Ich war immer besessen von Fußball, wollte neue Systeme kennenlernen. Ich habe mir kein Limit gesetzt, aber ich wurde von mehreren Seiten auf die Sportdirektorposten angesprochen. Ich habe mich auch kurz damit beschäftigt, ob ich noch mal eine Ausbildung mache im Sportmanagement. Das habe ich dann aber verworfen. Ich war vergangene Saison beim 96-Spiel gegen Schalke auf der Tribüne und habe mich in Gedanken in die Rolle versetzt, was jetzt wäre, wenn ich Sportdirektor wäre. Wie würde ich mich verhalten, was würde ich machen? Die Erkenntnis war: Ich würde irre werden. Ich bin viel zu sehr Trainer, möchte Einfluss nehmen auf die Spieler. Ich möchte drin sein in so einem Team, ihm eine Haltung geben. Das kann man weniger, wenn man diesen engen Kontakt nicht hat. Als Trainer bin ich immer ganz nah dran.

Sind Sie ohne Job nicht verrückt geworden? Es gab ein paar interessante Sachen, die lagen aber mehr im Ausland. Ich habe mich mit China beschäftigt, weil ich da ein direktes Angebot hatte. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich war mit dem HSV im Trainingslager in Guangzhou, dieser Riesenstadt. In dieser einen Woche habe ich alles gesehen. Wie nah Armut und Dreck an Reichtum leben, das hat mich schockiert. Ich hatte auch die Möglichkeit, nach Australien zu gehen. Auch total spannend. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Sie haben vor Jahren mal gesagt, dass Sie gar nicht für 96 arbeiten wollen. Jetzt tun Sie sich 96 zum zweiten Mal an. Ich habe natürlich mit meiner Frau Gunda und meinem Sohn Luk darüber gesprochen. Mit meiner Tochter Lilith brauchte ich nicht zu sprechen, weil die gerade eh in einem anderen Land ist. Ich habe Luk gesagt, was passieren kann: Dass es nicht nur Erfolg geben wird und auch mal Sprüche von den Klassenkameraden. Damals war es so, dass die Kinder klein waren. Jetzt sind wir von Anfang an ganz anders mit dem Thema umgegangen. Luk kommt jetzt auch in mein Arbeitszimmer, steht da vor meiner Tafel und diskutiert auch mal mit mir, was total interessant ist. Wenn dann ein wichtiges Telefonat kommt, muss ich ihn aber rausschicken (lacht). Für mich ist es eine große Herausforderung, diese Stadt fußballerisch wieder in ein anderes Licht zu rücken. Wir haben das mal eine Zeit lang erlebt mit mir als Trainer. Es ist ein großer Ansporn, das zu wiederholen.

Eine Frage, die im Zuge von 50+1 immer mal wieder auftauchte: Wem gehört der Fußball? Wie würden Sie die beantworten? Ich weiß nicht, ob man sich vor dem Thema komplett verschließen kann. Alle wollen erfolgreich sein. Es fließt immer mehr Geld von außen in den Markt, dazu schnellen die Transfererlöse in die Höhe. Schauen Sie sich Dortmund an: Die entwickeln junge Spieler, verkaufen diese dann teuer. Jaden Sancho zum Beispiel wird den Verein irgendwann verlassen und 100 oder 120 Millionen Euro bringen. Die Frage ist: Welchen Weg will 96 gehen? Was glauben Sie? Nehmen wir unsere jungen Spieler Sebastian Soto und Chris Gloster. Wir müssen dahin kommen, dass die Spieler sagen: 96 ist ein Verein für den nächsten Schritt, und der übernächste Schritt ist dann ein großer Klub. Wir müssen dahin kommen, dass wir die Spieler entwickeln und sie dann den nächsten Schritt machen. Das Schöne ist dann: Diese Jungs tragen das in die Welt hinaus und erzählen: Bei 96 werde ich gut weiterentwickelt. Wir müssen ihnen einen Weg aufzeigen. Das dauert ein bisschen. Ich war beim FC Brügge. Ein international sehr gut aufgestellter Verein. Südamerikanische oder afrikanische Spieler werden verpflichtet und auf den nächsten Schritt vorbereitet. Große Klubs aus Spanien oder England werden aufmerksam, und gemeinsam wird eine Lösung erarbeitet. Diese Unterstützung für den Spieler spricht sich rum, und die Chance, einen weiteren guten und entwicklungsfähigen Spieler aus den Ländern zu holen, steigt deutlich.

