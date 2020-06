Exklusiv: Kai Havertz zieht es zu Real Madrid – Leverkusen lehnt erstes Transfer-Angebot ab

Real Madrid möchte zwei Spieler mit Kai Havertz verrechnen

Bayer-Geschäftsführer Carro: "Viele Vereine haben Interesse an ihm"

Bayers Geschäftsführer Fernando Carro hatte bezüglich der Zukunft des umworbenen Spielers gesagt: "Bei Kai Havertz sehe ich, dass viele Vereine Interesse an ihm haben. Kai ist seit zehn Jahren bei uns. Ich sehe den Wunsch des Spielers, irgendwann in naher Zukunft einen Schritt zu machen." Dies müsse man genauso respektieren wie die Tatsache, dass er einen Vertrag bis 2022 in Leverkusen habe. "Man muss versuchen, eine Lösung zu finden, bei der das Ziel des Spielers mit unserem in Einklang gebracht werden kann. Zurzeit kann niemand sicher sagen, was passieren wird." Sportchef Rudi Völler sieht Bayer aber nach wie vor "in einer guten Position. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er bei uns bleibt."