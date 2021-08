Exklusiv: "Kein Kontakt" zwischen RB Leipzig und Bayern München wegen Sabitzer

Leipzig. Kaugummi-Personalien haben bei RB Leipzig inzwischen Tradition, erinnert sei an Kevin Kampl, Timo Werner und Co. Marcel Sabitzer reiht nicht nahtlos ein. Wechselt der Kapitän des deutschen Vizemeisters nun zum Rekord-Titelträger Bayern München und seinem bisherigen Coach Julian Nagelsmann oder nicht? Diese Frage lässt sich definitiv wohl erst am 31. August beantworten, wenn das sommerliche Transferfenster schließt.

Denn nach exklusiven SPORT BUZZER-Informationen ist in der Angelegenheit noch lange nichts offiziell. "Der FC Bayern München hat keinen Kontakt bezüglich eines Spielers zu uns aufgenommen", sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport, am Dienstag auf Anfrage. Heißt: Aktuell gibt es keine Verhandlungen, Absprachen, mithin auch keine Einigkeit.

Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft im kommenden Jahr aus. Dass der ehrgeizige Österreicher, der seit 2015 bei RB kickt, wechseln will, gilt als sicher. Mehrfach hatte er in der Vergangenheit betont, noch einmal zu einem großen Klub gehen zu wollen. Ein Transfer in die Premier League wurde mehrfach kolportiert, kam aber nie zustande.