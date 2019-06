EXKLUSIV! Ralf Rangnick bleibt RB Leipzig treu, wechselt aber in einen neuen Job

Leipzig. Ralf Rangnick bleibt nach SPORTBUZZER-Informationen ein Roter Bulle, wird Fußballchef der Standorte Brasilien, New York und Leipzig. Die Synergie-Effekte der Red-Bull-Fußball-Standorte sollen ausgebaut bzw. optimiert, der Rückstand auf Bayern München und Borussia Dortmund auf diese Weise verkürzt werden. Bereits am Montag war bekannt geworden, dass Markus Krösche vom SC Paderborn als Sportdirektor zu RB wechselt. Er wird das operative Tagesgeschäft an der Pleiße übernehmen, das bis dato in den Händen von Rangnick lag.