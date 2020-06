Exklusiv: Schalke, Köln und Düsseldorf – Nordrhein-Westfalen bewirbt sich um Europa-League-Finalturnier

Das Finalturnier der Europa League soll in Deutschland stattfinden – so lautet zumindest der Plan des DFB. Allerdings soll sich der Verband nicht – wie von der Süddeutschen Zeitung berichtet – mit der Stadt Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet als Austragungsort bei der UEFA bewerben, sondern mit Nordrhein-Westfalen. Nach SPORTBUZZER-Informationen sollen die Partien in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln ausgetragen werden – Mönchengladbach und Dortmund haben die DFB-Anfrage hingegen abgelehnt.