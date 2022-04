"Exklusive Gespräche": Bahrain bestätigt Verhandlungen über Kauf von Serie-A-Klub AC Mailand

Die Regierung von Bahrain hat bestätigt, dass eine private Finanzfirma mit Sitz in dem Golf-Staat über den Kauf von Renommierklub AC Mailand verhandelt. Bahrains Botschaft in London erklärte am Montag via Twitter, es liefen "exklusive Gespräche" zur Übernahme des italienischen Liga-Spitzenreiters für 1,1 Milliarden Dollar (rund eine Milliarde Euro). Die Firma Investcorp sei 1982 gegründet worden und verwalte weltweit Vermögenswerte von mehr als 42 Milliarden Dollar.

