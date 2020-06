Experte Sörgel: Schmerzmittel sind kein Doping - aber ein Alltagsproblem

Der Bundesliga-Innenverteidiger Neven Subotic drückte es mit einem sprachlichen Bild aus: "Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt werden", sagte der Innenverteidiger von Union Berlin in einem ARD -Film über Schmerzmittelmissbrauch im Fußball . Von den Machern wurde dabei auch die Frage aufgeworfen, ob Schmerzmittel auf die Dopingliste gehören. Für Professor Fritz Sörgel, Pharmakologe und Anti-Doping-Experte, ist dies nicht der Fall. "Wenn wir von einfachen Schmerzmitteln wie Ibuprofen und Voltaren sprechen, ist das kein Doping", sagte er dem SPORT BUZZER .

Sörgel ist Leiter des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung in Nürnberg und anerkannter Doping-Experte in Deutschland. Die Einnahme von Schmerzmitteln im Profi-Sport sei nicht als Leistungssteigerung zu sehen, sagte er. "Moralisch und ethisch kann man Schmerzmittel im Sport ablehnen. Aber sie gehören zu unserem Alltag ", erklärt Sörgel. "Schmerzmittel nimmt der Schüler bis hin zum Geschäftsführer, wenn er nur Kopfschmerzen hat. Der Fußball kann sich von den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen nicht abkoppeln." Auch wenn er es sicherlich versuchen sollte, um junge Menschen vor dem Missbrauch zu schützen.

"Schmerzmittel sind Lifestyle-Medikamente"

Ibuprofen, um das es im ARD-Film überwiegend geht, sei hingegen ein "Lifestyle-Medikament", wie es Sörgel ausdrückte. Die Pillen werden in Zeitschriften oder auf Flyern beworben, sind in Apotheken günstig und ohne Rezept zu bekommen. "Sie gehören heute zum Sport wie Nahrungsergänzungsmittel und ja, sie werden auch so eingenommen als ob es Smarties wären", so Sörgel.