Winterpause sparen, weniger englische Wochen: Experte rät zu anderem Bundesliga-Spielplan

Sportwissenschaftler Ingo Froböse geht davon aus, dass sich die Verletzungsanfälligkeit in der Bundesliga nach der kurzen Winterpause deutlich erhöht. Der Experte für Präventions- und Rehabilitationswissenschaften rechnet mit einer Steigerung von 30 Prozent. Die körperliche Überlastung werde einigen Spielern "in den nächsten Monaten leider schwere gesundheitliche Probleme bereiten", sagte Froböse in einem Interview mit dem Tagesspiegel (Sonntag).

