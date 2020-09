Experten-Tipp zur Kreisliga Gifhorn: Drangmeisters heiße Kandidaten fürs Aufstiegsspiel

Statt der üblichen 15 Teams gehen nun 16 Mannschaften an den Start, die Liga wurde in zwei Achter-Staffeln unterteilt, grob nach Nord- und Südlage im Landkreis. "Eine interessante Einteilung. Das gibt spannende Begegnungen, auch für die Zuschauer", findet Drangmeister.

Zeit für Punktspiele! Die Fußball-Kreisliga Gifhorn steht in den Startlöchern, am Sonntag startet die neue Saison - erstmals in zwei Staffeln. Jörg Drangmeister, nach der Quotientenregelung als Trainer mit dem VfL Germania Ummern in die Bezirksliga aufgestiegen, versucht sich an einer Prognose für beide Teile der Liga.

Einen Vorgeschmack auf Staffel A gab es bereits am Sonntag im Kreispokal: Der VfL Knesebeck gewann mit 5:1 bei Aufsteiger FSV Vorhop-Schönewörde. Kein Ergebnis, an das man sich gewöhnen sollte, so Drangmeister: "Ich glaube nicht, dass sich Vorhop-Schönewörde noch mal so schlagen lässt. Das ist keine schlechte Truppe."

Knesebeck aber ebenso wenig, findet Ummerns Coach. "Der VfL hat sich gut verstärkt, ich sehe ihn als Favoriten. Auch der VfL Wittingen wird oben ein Wörtchen mitreden, für ganz vorn wird es durch den kleinen Kader aber wohl nicht reichen", prognostiziert Drangmeister. Am anderen Ende der Tabelle sieht er den Wesendorfer SC: "Wesendorf war zuletzt schon nicht so stark, hat sich auch nicht wirklich verstärkt. Dazu haben einige erfahrene Spieler aufgehört." Auch der SV Osloß könne es schwer haben, so Drangmeister weiter.