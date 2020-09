Experten-Tipp zur Kreisliga Wolfsburg: Ex-Coach Molkentin sieht TSV und Ehmen vorn

Gut sechs Monate musste die Fußball-Kreisliga Wolfsburg die Füße stillhalten, nun ist es endlich so weit: Die neue Saison startet am Wochenende. Und zwar nicht wie in vielen anderen Ligen in zwei Staffeln, sondern als eine Liga – auf wen dabei zu achten sein wird, darüber sprach der SPORTBUZZER mit Phillip Molkentin, der noch in der vergangenen Spielzeit den TSV Heiligendorf trainiert hatte.

Fünf Jahre lang war Molkentin in Heiligendorf am Ruder, kennt sich in der Kreisliga also gut aus. „Ich freue mich, wieder ein paar Spiele zu sehen – und das ganz ohne Stress und ohne in der Verantwortung zu stehen“, sagt der Ex-Coach über die neue Spielzeit.