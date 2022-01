"Werden uns extern umschauen": Gladbach-Bosse skizzieren Suche nach einem Eberl-Nachfolger

Borussia Mönchengladbach und Sportdirektor Max Eberl gehen nach mehr als 13 Jahren der Zusammenarbeit getrennte Wege . Aus gesundheitlichen Gründen tritt der langjährige Gladbach-Manager zurück. " Damit haben wir nicht gerechnet ", erklärte ein emotionaler Klub-Präsident Rolf Königs am Freitag auf der Pressekonferenz. Die nächsten Schritte wolle man nun "in unserem Stile" angehen, um die "Ziele, die wir für die Zukunft haben, zu erreichen".

Konkret wird zunächst Steffen Korell die Aufgabenbereiche Eberls im Winter-Transferfenster, das noch bis zum 31. Januar läuft, übernehmen. Das bestätigte Vizepräsident Rainer Bonhof. Mit welcher Lösung die Borussia langfristig plant, blieb vorerst offen. "Wir sind in der glücklichen Lage, einen tollen Mann mit Steffen Korell zu haben, der die Kontakte aufrecht erhält. Die Entscheidungen werden wir gemeinsam treffen, was jetzt in naher Zukunft passiert und wollen die möglichen Anfragen, die anstehen, auch über diese Schiene abwickeln." Korell, der aktuell als "Direktor Scouting" bei den Fohlen arbeitet und seit 21 Jahren im Verein ist, hatte Eberl bei Transfer-Angelegenheiten ohnehin bereits unterstützt.