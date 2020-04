Extra-Wurst-Debatte: 96-Manager Zuber sieht Profifußball als "Zugpferd"

Die Coronapandemie hat den Profifußball wochenlang in den Stillstand versetzt. Langsam läuft der Trainingsbetrieb allerdings wieder an, auch bei Hannover 96. Am Montag trainierten die Roten nach vierwöchiger Pause erstmals wieder. In Kleingruppen übte der Zweitligist in der HDI-Arena mit dosiertem Programm.

Nach einer Besprechung kam um 13 Uhr die erste Vierer-Trainingsgruppe auf den Platz, im Schichtwechsel ging es dann weiter. Die letzte Gruppe war um 18.30 Uhr fertig. Die Profis reisten versetzt in Eigenregie an und ab, Hendrik Weydandt kam mit dem Fahrrad, Marvin Ducksch zu Fuß.