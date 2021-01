Mit Extraschichten und Ernährung: So arbeitet Muslija für seine nächste 96-Chance 

Wer sich mal bei 96 durchfragt, be­kommt fast immer die eine Antwort: Der talentierteste Fußballer im Team? Florent Muslija. Den Schritt zum Stamm- oder sogar Unterschiedsspieler hat der 22-Jährige trotzdem noch nicht geschafft. Seine Karriere ist ein Auf und Ab, jetzt nimmt das Pro­blem­ta­lent den nächsten Anlauf zum Durchbruch, und der erscheint vielversprechend. Anzeige

Private Veränderungen bei Muslija Muslija will den einst wechselhaften Le­bens­wan­del hinter sich lassen – Ehe, Extraschichten, Engagement. Anfang Dezember gab es die guten Nachrichten im Doppelpack: Der 22-Jäh­ri­ge und seine Sojka hatten sich das Jawort ge­ge­ben und verkündeten per Instagram, dass Nachwuchs anstehe. Muslija, dem es als jungem Profi auch mal an professioneller Einstellung gefehlt haben soll, wird erwachsen. Die Einstellung passt. Die fürs Profidasein optimierungsbedürftige Ernährung hat er vor Monaten schon angepasst. Und Muslija wirkt glücklich mit der neuen Rolle.

Im Training stark, in Spielen schwach Der Zauberfuß hat jetzt noch mehr Energie. Als Trainingsweltmeister gilt er ohnehin, bekam das Ta­lent aber in den Pflichtspielen zu selten auf den Platz. „Bei ihm hatten wir die Problematik, dass wir die Performance im Training nicht auf eine konstante Art in die Spiele rübertransportieren konnten“, bestätigt Kenan Ko­cak. Die Extraschichten, die Muslija jetzt einlegt, sind allerdings neu. Am Montag, als die Kollegen freihatten, ging Muslija freiwillig joggen. Am Dienstag ackerte er dann ebenfalls per Sonderschicht für ei­nen zielgenauen Freistoß. Der neue, große Einsatz bleibt Kocak nicht verborgen, der Muslija ob dessen Einstellung in der Vergangenheit immer wieder mal angezählt hatte.

Mit dem „neuen“ Muslija ist er zufrieden: „Sehr! Er ist sehr fleißig und arbeitet an sich“, lobt der Cheftrainer, „er ist ein junger Spieler, muss sich noch entwickeln – das ist auch ein Projekt für ihn persönlich. Aber er ist auf einem richtig guten Weg. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er noch sehr, sehr wichtig für uns sein wird.“ In dieser Saison hat Muslija allerdings erst 199 Minuten gespielt, er blieb in sieben Spielen komplett auf der Bank.