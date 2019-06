Extratraining: Felipe quält sich mit Hürden und Hannover 96

"Es gibt keinen neuen Stand"

Felipe quält sich nicht nur körperlich. Er tut sich außerdem schwer mit der Entscheidung. 96 will ihn zwar am liebsten weiterhin binden, aber ist das stark leistungsbezogene Vertragsverlängerungsangebot von Hannover 96 für den begabten, aber häufig verletzten Abwehrspieler gut oder nicht? Felipe weiß offenbar selbst nicht recht, was gut ist. „Wir haben viel mit ihm gesprochen in den letzten Tagen, es gib keinen neuen Stand“, sagte Trainer Mirko Slomka am Dienstag. Einzige Neuigkeit ist, dass Felipe inzwischen in Marcel Franke einen Konkurrenten auf der Innenverteidigerposition bekommen hat.

Der dienstälteste 96-Profi kann viel verlieren, wenn er dem Angebot von 96 nicht zustimmt. Sein zweites Zuhause zum Beispiel. Er kam vor sieben Jahren unter Slomka nach Hannover. Die vielen Verletzungen verhinderten einen Durchbruch. Felipe schonte sich nie und stand sich dadurch vielleicht selbst im Weg. Slomka erinnerte sich kürzlich: „Er ist immer voller Einsatz, kennt gar keine Grenzen. So ein toller Bursche.“