"Extrem geil": SC Freiburg sorgt weiter für Furore - Streich nicht komplett zufrieden

Mit "Auswärtssieg"-Rufen feierten die Freiburger Fans ihre Spieler, die Wolfsburger-Anhänger quittierten die Darbietung ihrer Mannschaft mit lauten Pfiffen. Während der SC Freiburg seine Erfolgsgeschichte fortsetzt, verschärft sich die Krise des VfL immer weiter . Das 0:2 (0:1) am Samstagnachmittag war bereits das achte Pflichtspiel der Niedersachsen in Serie ohne Sieg. Der Druck auf Trainer Mark van Bommel wächst.

Philipp Lienhart hatte sein Team in der 27. Minute in Führung gebracht, Lucas Höler (68.) erzielte das zweite Tor für die Breisgauer. Als einzige Mannschaft bleibt Freiburg in dieser Saison in der Bundesliga ungeschlagen. "Das ist natürlich extrem geil", sagte Höler bei Sky. Während das Überraschungsteam auf einem Champions-League-Platz liegt, rutscht Königsklassen-Teilnehmer Wolfsburg immer weiter ab.