"Extreme Herausforderungen": Stuttgart-Boss Hitzlsperger rechnet mit Geisterspielen bis Jahresende

Bundesligist VfB Stuttgart rechnet angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage nach eigenem Bekunden mit zwei Heimspielen ohne Zuschauer bis Weihnachten. Auch wenn es bisher noch keine entsprechende Verordnung gebe, müsse man aktuell davon ausgehen, "dass wir die beiden letzten Heimspiele 2021 nur ohne Zuschauer austragen dürfen", teilte der Klub am Mittwoch mit. Betroffen wären die Partien gegen Hertha BSC an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sowie gegen den FC Bayern München am 14. Dezember (18.30 Uhr/Sky)