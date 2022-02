"Extremst belastet und beunruhigt": Rostock-Trainer Härtel über seinen ukrainischen Spieler Sikan

Der Schock des Angriffs von Russlands Präsidenten auf die Ukraine sitzt auch in der Sportwelt tief. "Es ist hochgefährlich, was jetzt passiert, und total schlimm für die Menschen in der Ukraine", sagte zum Beispiel Freiburgs Trainer Christian Streich. Seinem Trainerkollegen Jens Härtel, Chefcoach bei Zweitligist Hansa Rostock, fiel es nicht einfach über das bevorstehende Heimspiel am Samstag gegen Nürnberg zu sprechen. Bei Hansa spielt mit Danylo Sikan der einzige ukrainische Profi in der 1. und 2. Bundesliga. Anzeige

Der 20-Jährige, der vor drei Wochen vom zehnmaligen ukrainischen Meister Shakhtar Donezk auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Rostock, sei durch die dramatischen Entwicklungen in seinem Heimatland "natürlich extremst belastet und beunruhigt“, erklärte Härtel. Klubs wie der Serienmeister spielen bereits seit mehreren Jahren nicht mehr in ihrer Heimat in den pro-russischen Separatisten-Gebieten der Ostukraine. Spieler und Trainer von Shakhtar leben und trainieren in der Hauptstadt Kiew. Nach Medieninformationen sitzen das Team und sein italienischer Trainer Roberto De Zerbi dort in einem Hotel fest. Am Donnerstag setzte der ukrainische Fußball-Verband den Spielbetrieb der ersten Liga aus. Eigentlich sollten die Partien in der Premier Liga an diesem Freitag nach der Winterpause wieder beginnen.