Rekordvertrag: Running Back Elliott verlängert bei Dallas Cowboys - dieses Gehalt kassiert "Zeke"

Wer beim American Football mitreden will, braucht ein bisschen Fachwissen. Quarterback, Field Goal und Yards: Was verbirgt sich hinter den zentralen Fachbegriffen. Das Alphabet zum Super Bowl. ©

Elliott wurde von den Cowboys mit dem vierten Pick beim NFL-Draft 2016 ausgewählt und erzielte in seinen ersten drei Jahren in der Profiliga 34 Touchdowns. In zwei Spielzeiten verbuchte er zudem jeweils mehr als 1400 Lauf-Yards. Zum Saisonauftakt empfangen die Cowboys am Sonntag die New York Giants.