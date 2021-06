FA bestätigt: Arsenal, Chelsea, Liverpool und Co. zahlen 25,5 Millionen Euro nach Super-League-Plan

Die sechs englischen Klubs, die in einer Super League spielen wollten, werden 25,5 Millionen Euro (22 Millionen Pfund) für Fußball-Projekte zur Verfügung stellen. Wie die Premier League und der englische Verband FA am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, soll das Geld unter anderem für Fans, Nachwuchsentwicklung und kommunale Programme verwendet werden.

