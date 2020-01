Am Montagabend geht es für den FC Arsenal um eine der wenigen Chancen auf einen Titel in dieser Saison. Dann sind die Gunners in der dritten Runde des FA Cups nämlich beim AFC Bournemouth zu Gast. In der Premier League stehen die Gunners nach der katastrophalen Hinrunde, die Trainer Unai Emery letztlich den Job kostete, auf dem zehnten Rang. Neben der Europa League ist der FA Cup eine von zwei verbliebenen Chancen für die Gunners und Trainer Mikel Arteta auf einen Titel.

Aus dem FA Cup stammt auch der letzte Titel, den der Traditionsklub aus dem Norden Londons erringen konnte. Das war 2017 – noch unter Trainer-Legende Arsene Wenger. Doch daran will Trainer Arteta jetzt anknüpfen. "Ich weiß, was es für diesen Klub heißt, diesen Titel zu gewinnen und wir müssen ihn wieder gewinnen. Wir müssen wieder da oben stehen, wo jeder über uns redet", so Arteta. Nach dem 2:2 gegen Chelsea in Unterzahl zeigte er sich begeistert von der Mentalität seiner Mannschaft: "Es war eine Freude, zu sehen, wie sehr sie es wollten und dass sie nicht aufgegeben haben." Verzichten muss er dabei auf Top-Stürmer und Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang. Der Ex-BVB-Star fehlt wegen einer Rot-Sperre aus dem Premier-League-Spiel bei Crystal Palace. Auch David Luiz fehlt gesperrt.

Das Duell gegen Bournemouth gab es in dieser Saison bereits zwei Mal in der Premier League: Das Hinspiel im Emirates-Stadion in London gewannen die Londoner mit 1:0 dank eines Treffers von David Luiz. Das Rückspiel am Boxing Day im Dean Court endete 1:1.

Wie sehe ich das Spiel AFC Bournemouth gegen FC Arsenal live im TV oder Online-Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das FA-Cup-Spiel zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Arsenal ab 21:00 Uhr live und exklusiv. Kommentator ist Tobi Fischbeck, Experte ist Ralph Gunesch.

Wird das Spiel FC Liverpool gegen FC Everton live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält in Deutschland die Exklusivrechte.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel AFC Bournemouth gegen FC Arsenal beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel AFC Bournemouth gegen FC Arsenal bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.