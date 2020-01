"Heads Up"-Kampagne: Deshalb werden alle FA-Cup-Partien eine Minute später angepfiffen

15.01 Uhr, 12.16 Uhr oder auch 19.46 Uhr - so lauten die ungewöhnlichen Anstoßzeiten der Partien in der dritten Runde des englischen FA-Cups. Mit dieser Aktion will der englische Fußballverband das Bewusstsein der Anhänger schärfen. "Wir ermutigen die Fans, während der einminütigen Verzögerung darüber nachzudenken, welchen Einfluss 60 Sekunden auf ihr eigenes Wohlbefinden haben können", so der Verband. "Die Hoffnung ist, dass die Initiative die Aufmerksamkeit dafür erhöht, wie wichtig es ist, auf psychische Gesundheit zu achten."