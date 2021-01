Eigentor besiegelt Niederlage: Titelverteidiger Arsenal scheidet bei Southampton aus dem FA-Cup aus

Das Pokal-Glück hat den FC Arsenal in dieser Saison verlassen: Der Titelverteidiger ist am Samstag aus dem FA-Cup ausgeschieden. In der 4. Runde des Cup-Wettbewerbs verloren die Gunners mit 0:1 (0:1) beim FC Southampton. Besonders bitter aus Arsenal-Sicht: Den entscheidenden Treffer erzielte Verteidiger Gabriel Magalhaes schon in der ersten Halbzeit per Eigentor (24.). Für Londoner könnte die Qualifikation für den Europapokal in dieser Saison damit zur Mammutaufgabe werden.

