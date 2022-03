FA Cup kompakt: Werner & Co. bewahren Chelsea vor Blamage - Auch Liverpool weiter

Der FC Chelsea hat sich mit großer Mühe ins Viertelfinale des FA Cups gequält. Wenige Stunden nachdem Klubeigentümer Roman Abramowitsch angekündigt hatte, den Klub verkaufen zu wollen, wendete der Vorjahresfinalist beim 3:2 (1:2) beim Zweitligisten Luton Town nur knapp eine Blamage ab. Schon nach zwei Minuten ging der Tabellen-Sechste der Championship durch Reece Burke in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Saúl Ñíguez (27.) konterte Luron durch Harry Cornick (40.). In der zweiten Hälfte drückte Chelsea, das von Trainer Thomas Tuchel nach der Finalniederlage im Ligapokal gegen den FC Liverpool am Sonntag (10:11 nach Elfmeterschießen) auf insgesamt neun Positionen verändert worden war, auf den Ausgleich. Dieser gelang dem deutschen Nationalspieler Timo Werner, der wie sein DFB-Kollege Antonio Rüdiger von Beginn an spielte (68.). Für den erlösenden Siegtreffer für Chelsea sorgte schließlich Romelu Lukaku (78.).

FC Liverpool - Norwich City 2:1 (2:0)

Dank zwei Toren des japanischen Nationalspielers Takumi Minamino ist der FC Liverpool ins Viertelfinale des FA Cups eingezogen. Beim 2:1 (2:0) gegen Norwich City stellte der Angreifer die Weichen schon im ersten Durchgang auf Sieg (27. und 39.) und hält den Traum der "Reds" vom doppelten nationalen Pokal-Triumph am Leben. Erst am vergangenen Wochenende hatte Liverpool in einem Marathon-Elfmeterschießen den League Cup im Endspiel gegen den FC Chelsea gewonnen. Gegen Norwich, für das der frühere Bundesliga-Profi Lukas Rupp verkürzte (76.), setzte Trainer Jürgen Klopp vermehrt auf Personal aus der zweiten Reihe. So standen unter anderem Mo Salah und Virgil van Dijk gar nicht im Kader. Andere Stars wie Sadio Mané oder Luis Diaz kamen erst in der Schlussphase ins Spiel.