Ohne Werner und Havertz: Tuchel-Team Chelsea zittert sich gegen Zweitligist Barnsley im FA Cup weiter

Trainer Thomas Tuchel ist mit dem FC Chelsea im FA Cup knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt: Gegen den Zweitligisten FC Barnsley vom ehemaligen Wolfsburg-Trainer Valerien Ismael konnten die Blues ihren guten Lauf aus der Liga bewahren. In einer lange offenen Partie setzte sich Chelsea am Ende mit 1:0 (0:0) durch und zog uns ins Viertelfinale ein. Tammy Abraham erzielte den entscheidenden Treffer. Die beiden Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz standen nicht einmal im Kader.

Im zweiten Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Bundesliga-Trainer – mit dem BVB hatte Tuchel Ismaels Wolfsburg im Februar 2017 schon einmal 3:0 besiegt – tat sich die vermeintliche B-Elf, die Tuchel auf den Rasen geschickt hatte, lange schwer gegen den Zweitligisten. Die erste Großchance gehörte tatsächlich Barnsley: Beim unbedrängten Schuss von Callum Brittain musste sich Chelseas Pokal-Torhüter Kepa Arrizabalaga auszeichnen (10.). Chelsea haderte im ersten Durchgang vor allem mit einem verwehrten Elfmeter-Pfiff nach Foul an Tammy Abraham (20.). Da der VAR im Achtelfinale des FA Cups nur in Premier-League-Stadien eingesetzt wird, konnte sich Schiedsrichter Martin Atkinson das klare Foul von Barnsleys Toby Sibbick auch nicht noch einmal anschauen.

Kein VAR: Abseitstor von Abraham zählt

Auch in der zweiten Hälfte hielten die Gastgeber weiter gut mit. Allerdings kam nun auch Chelsea vermehrt zu Tormöglichkeiten. Unter anderem verpasste der eingewechselte DFB-Star Antonio Rüdiger eine gute Kopfballgelegenheit. Wenige Minuten später war es dann aber so weit: Der ebenfalls eingewechselte Reece James legte nach einem Vorstoß im Strafraum quer auf Abraham, der nur noch einschieben musste (64.). Die "Tykes"-Defensive monierte – wohl zurecht – eine Abseitsstellung beim Querpass, doch der Treffer zählte.

Barnsley wollte sich trotz des Rückstands noch nicht geschlagen geben: Nach einem Freistoß musste Torschütze Abraham einen Schuss von Michael Sollbauer per Kopf über die Latte kratzen (78.). Daryl Dike rutschte bei einem Abschluss im Chelsea-Strafraum unglücklich aus (86.). Alle Bemühungen schlugen am Ende fehl. Chelsea durfte über das glückliche Weiterkommen jubeln und ist nun sechs Spiele ohne Niederlage. Am nächsten Montag geht es in der Premier League gegen Newcastle weiter (21 Uhr, Sky).