Quadrupel-Traum des FC Liverpool lässt Chelsea-Trainer Thomas Tuchel kalt: "Es ist mir egal"

Thomas Tuchel will keine Rücksicht auf Liverpools Chance auf das historische Titel-Quadrupel nehmen. "Es ist mir egal", sagte der Trainer des FC Chelsea zur einmaligen Gelegenheit des Gegners im Finale des FA Cups. Ausgerechnet Tuchel kann dem FC Liverpool und Landsmann Jürgen Klopp den möglichen Vierfach-Triumph verderben. Beide Teams treffen am 14. Mai im Londoner Wembley-Stadion aufeinander. " Wir werden gut vorbereitet sein, weil wir gegen eine der stärksten Mannschaften der Welt spielen ", erklärte Tuchel.

Dies unterstrich der FC Liverpool am Samstag beim 3:2-Erfolg im Pokal-Halbfinale gegen den Rivalen Manchester City eindrucksvoll. "Es ist unglaublich", schwärmte Klopp. "Ich bin absolut stolz." Der Sieg im Ligacup gegen Tuchels Chelsea, Platz zwei in der Meisterschaft bei einem Zähler Rückstand auf Man City, die Halbfinal-Teilnahme in der Champions League und das Erreichen des Pokalfinals: Die Reds haben weiterhin die große Chance auf das erste Titel-Quadrupel in der traditionsreichen Klub-Geschichte. "Wir haben noch zu viele Spiele", entgegnete Klopp nach seinem ersten Einzug ins FA-Cup-Endspiel mögliche Gedanken an einen Vierfach-Coup.