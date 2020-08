FA-Cup-Finale: FC Arsenal gegen FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

Desaster-Saison oder später Triumph? Wenn der FC Arsenal am Samstagabend (18.30 Uhr) im FA-Cup-Finale auf den FC Chelsea trifft, steht für die Nordlondoner viel auf dem Spiel. Im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London bekommen die Gunners von Trainer Mikel Arteta eine letzte Chance, um die Saison noch erfolgreich zu beenden. In der Liga wurde man nur enttäuschender Achter. In der Europa League flog man schon in der Runde der letzen 32 raus. Doch mit einem Sieg im Lieblingswettbewerb von Arsenal – die Gunners sind mit 13 Titeln Rekordsieger – könnte man sich in letzter Minute doch noch für die Europa League qualifizieren und Mikel Arteta zudem seinen ersten Titel als Trainer bescheren. Allein: In den letzten drei Spielen gegen Chelsea gab es keinen Sieg (2 Niederlagen, 1 Remis).