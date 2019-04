Watford erstmals seit 35 Jahren im FA-Cup-Finale! Außenseiter fordert Leroy Sané & Co.

Zum ersten Mal seit 35 Jahren steht der FC Watford im Finale des FA-Cups. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Javi Garcia am 18. Mai auf den Premier-League-Konkurrenten Manchester City mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sané. Watford musste sich das Endspiel-Ticket am Sonntag aber hart erkämpfen, denn lange befanden sich die Hornets gegen die Wolverhampton Wanderers auf der Verliererstraße. Am Ende drehten sie im Londoner Wembley Stadion aber einen 0:2-Rückstand in einen 3:2 (0:1)-Erfolg nach Verlängerung.