FA-Cup-Finale: FC Chelsea gegen den FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

Das Finale des englischen FA-Cups steht an: Im Londoner Wembley Stadion trifft der FC Liverpool auf den FC Chelsea . Beim Duell zwischen den beiden englischen Top-Klubs stehen sich mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel zwei deutsche Trainer gegenüber. Im Saisonverlauf trafen die beiden bisher zwei Mal in der Premier League aufeinander. Beide Spiele endeten unentschieden – das Hinspiel mit 1:1, das Rückspiel mit 2:2 . Zudem stehen die beiden Teams in der Liga auf den Tabellenplätzen zwei und drei. Alle Vorzeichen deuten also auf eine ausgeglichene Partie hin.

Für beide Teams führte der Weg ins Finale des FA-Cups nur an einem weiteren Premier-League-Gegner vorbei. Im Halbfinale traf der FC Chelsea auf Crystal Palace (2:0), während der FC Liverpool gegen Manchester City ran musste (3:2). Die Londoner standen zudem in den beiden letzten Finals des FA-Cups. Dass Liverpool vor dem anstehenden Finale eine längere Pause hatte, als der FC Chelsea – Klopps Elf spielte am Dienstag gegen Aston Villa, während die Londoner am Mittwochabend in Leeds spielten – sieht Tuchel gelassen: "Wir sind daran gewöhnt", erklärte er im Vorfeld der Partie.