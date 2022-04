FA-Cup-Halbfinale: Manchester City gegen den FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

Das Halbfinale des englischen FA-Cups steht an. Manchester City empfängt den FC Liverpool zum Duell um den Einzug in das FA-Cup-Finale. Nachdem das Premier-League-Topspiel zwischen den Citizens und den dem FC Liverpool vergangene Woche mit 2:2 ausgegangen war stehen sich die englischen Topklubs nun in einem K.o.-Spiel gegenüber. Sowohl das Team von Pep Guardiola als auch die Reds von Jürgen Klopp befinden sich momentan in bestechender Form. Manchester City gewann zuletzt das zähe Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid, Liverpool setzte sich in zwei Partien gegen Benfica Lissabon durch.

