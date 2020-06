FA Cup kompakt: Chelsea, Arsenal und ManCity folgen ManUnited ins Halbfinale

Vier Topteams haben am Wochenende das FA-Cup-Halbfinale erreicht: Während der FC Arsenal am Sonntag beim 2:1 (1:0)-Sieg bei Sheffield United etwas Mühe hatte, preschten auch der FC Chelsea mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Leicester City und Manchester City (2:0 bei Newcastle United) in die Runde der letzten vier vor. Manchester United hatte sich bereits am Samstag mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung beim Premier-League-Schlusslicht Norwich City für das Halbfinale qualifiziert. Die Auslosung dafür wurde bereits vorgenommen: Am 18./19. Juli empfängt ManUnited die Blues, während ManCity bei Arsenal gastiert.