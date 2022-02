FA Cup kompakt: Chelsea verhindert Blamage ohne Tuchel - Lampard-Einstand gelingt

Manchester City - FC Fulham 4:1 (2:1)

Im Spiel Tabellenführer gegen Tabellenführer hat sich der Spitzenreiter der Premier League gegen den der zweitklassigen EFL Championship durchgesetzt. Nach Stotter-Start fertigte Manchester City den FC Fulham in der 4. Runde des FA Cups souverän mit 4:1 (2:1) ab. Fabio Carvalho (4.) brachte die Gäste überraschend nach einem Konter in Front, doch die Mannschaft von Pep Guardiola schlug eiskalt zurück: Nationalspieler Ilkay Gündogan (6.), John Stones (13.) sowie Riyad Mahrez per Doppelpack (53., Elfmeter, 57.) drehten die Partie auch dank vieler individueller Fehler der Gäste zugunsten des klaren Favoriten. Anzeige

FC Everton - FC Brentford 4:1 (1:0)

Souveräner Sieg zum Einstand: Frank Lampard hat sein erstes Spiel als Trainer des Krisen-Klubs FC Everton (fünf Ligaspiele ohne Sieg) deutlich mit 4:1 (1:0) gewonnen. Im Duell zweier Premier-League-Klubs erzielten Yerry Mina (31.), Richarlison (48.), Mason Holgate (62.) und Andros Townsend (90.+1) die Treffer für das Team aus Liverpool. Brentford, das ohne den erst kürzlich verpflichteten Christian Eriksen antrat, kam nur durch Ivan Toney (54., Elfmeter) zum Torerfolg.

FC Chelsea - Plymouth Argyle 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung

Ohne Trainer Thomas Tuchel hat der FC Chelsea am Samstag mit viel Mühe die nächste Pokalrunde erreicht. Die Blues setzten sich zuhause mit 2:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1) gegen Drittligist Plymouth Argyle durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Marcos Alonso (105.+1), bevor Chelsea-Torwart Kepa in einer hochdramatischen Schlussphase noch einen Foulelfmeter parierte. Coach Tuchel war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden und wurde an der Seitenlinie von seinem Assistenten Arno Michels vertreten.

Der krasse Außenseiter Plymouth war beim Champions-League-Sieger in London schon nach wenigen Minuten durch Abwehrspieler Macaulay Gillesphey (8.) in Führung gegangen. Chelsea, wie gewohnt mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, wurde nach einem Freistoß kalt erwischt und benötigte fast eine halbe Stunde für den Ausgleich, den Mannschaftskapitän Cesar Azpilicueta (41.) erzielte. Kai Havertz und Timo Werner wurden eingewechselt.

Kidderminster Harriers - West Ham United 1:2 (0:1, 1:1) nach Verlängerung

West Ham United hat nur knapp eine Blamage verhindert. Die Hammers, die in der Premier League um einen Champions-League-Platz kämpfen, mühten sich beim FC Kidderminster aus der sechsten englischen Liga zu einem 2:1 (1:0, 1:1) nach Verlängerung. Nachdem der krasse Außenseiter durch Alex Penny (19.) in Führung gegangen war, rettete Declan Rice (90.+1) West Ham in die Verlängerung, wo wiederum Jarrod Bowen (120.+1) erst in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag im Überblick: