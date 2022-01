FA Cup kompakt: FC Liverpool siegt mit B-Elf bei Klopp-Comeback - Tottenham entgeht Pokal-Blamage

FC Liverpool - Shrewsbury Town 4:1 (2:1)

Erfolgreiche Rückkehr an die Seitenlinie für Jürgen Klopp. Im ersten Spiel nach der Corona-Quarantäne des deutschen Trainers zieht der FC Liverpool dank eines 4:1-Sieges gegen Außenseiter Shrewsbury Town in die vierte Runde des FA Cup ein. So groß, wie der Klassenunterschied auf dem Papier war, schien er auf dem Platz zu Beginn allerdings nicht. Der Drittliga-Klub ging gegen den durch Corona und Afrika Cup stark dezimierten Top-Klub aus der Premier League sogar in Führung, Daniel Udoh (27.) traf zum 1:0 für den Underdog. Kaide Gordon (34.) und Fabinho (44.) drehten den Spielstand allerdings noch vor dem Pausenpfiff zu Gunsten des Favoriten, bei dem nur fünf Spieler aus dem Stammkader in der Startelf standen. Roberto Firmino sorgte als Joker mit einem Hackentreffer für die Entscheidung (78.). In der Nachspielzeit (90.+3) traf Fabinho mit seinem zweiten Treffer zum Endstand

