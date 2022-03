FA Cup kompakt: Liverpool müht sich dank Jota weiter - Topspiel gegen ManCity im Halbfinale

Nottingham Forest - FC Liverpool 0:1 (0:0) Der FC Liverpool hat sich beim Zweitligisten Nottingham Forest zum Sieg gemüht und darf weiter vom ersten FA-Cup-Sieg seit 2006 träumen. Diogo Jota erzielte den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erst in der 78. Minute und führte das Team damit ins Halbfinale. Die "Reds", die in der Premier League nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City liegen, taten sich trotz großer Überlegenheit lange in der Offensive schwer. Kurz vor dem Jota-Treffer hatte Philip Zinckernagel (76.) frei vor Alisson die Riesen-Chance auf den Führungstreffer für den Underdog, der im FA Cup mit Titelverteidiger Leicester City und dem FC Arsenal zwei Schwergewichte ausgeschaltet hatte. Im Halbfinale am 16./17.April trifft Liverpool nun auf ManCity (siehe unten), wie die Auslosung am Sonntagabend ergab. Anzeige

FC Southampton - Manchester City 1:4 (1:1) Manchester City hat trotz zwischenzeitlicher Probleme letztlich souverän das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Pep Guardiola, die den Pokal zuletzt vor drei Jahren gewonnen hat, setzte sich im Viertelfinale am Sonntag mit 4:1 (1:1) beim Ligakonkurrenten FC Southampton durch. Raheem Sterling (12.), Kevin De Bruyne (62., Foulelfmeter), Phil Foden (75.) und Riyad Mahrez (78.) schossen die Citizens in die nächste Runde. Auch den Treffer für die von Ex-RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainierten Gastgeber schoss ein Profi von ManCity. Ein Eigentor von Aymeric Laporte (45.+2) führte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Southampton, das den amtierenden Meister und Premier-League-Tabellenführer vor allem in der ersten Halbzeit vor Probleme stellte.

Crystal Palace - FC Everton 4:0 (2:0) Crystal Palace hat zum ersten Mal seit 2016 wieder die Runde der besten vier Teams des FA Cups erreicht. Die Londoner deklassierten den FC Everton im Premier-League-Duell am Sonntagnachmittag und gewannen mit 4:0 (2:0). Marc Guehi (25.), der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (41.), Wilfried Zaha (79.) und Will Hughes (87.) sorgten für einen nie gefährdeten Erfolg der "Eagles". Damit entschied auch Palace-Trainer Patrick Viera das Duell der Ex-Profis an der Seitenlinie für sich. Für Everton-Coach Frank Lampard bedeutet die Niederlage den nächsten Rückschlag: Der Ex-Chelsea-Star hat nun bereits sechs seiner zehn Pflichtspiele als Trainer der "Toffees" verloren. Palace trifft im Halbfinale auf den FC Chelsea, der am Samstag mit Zweitligist FC Middlesbrough keine Probleme hatte.