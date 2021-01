FA Cup kompakt: Leeds blamiert sich gegen Viertligisten - Top-Klubs um ManCity und Co. weiter

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze - nicht nur in Deutschland gilt diese Floskel. Während sich die meisten Favoriten aus der Premier League in der dritten Pokalrunde souverän durchsetzten, erlebte Leeds United ein wahres Debakel. Der Zwölfte der Premier League, ging überraschend mit 0:3 bei Außenseiter Crawley Town unter - Crawley spielt in der viertklassigen League Two. "Das ist verrückt!", sagte Nick Tsaroulla, einer der Crawley-Torschützen, beim Sender BBC Radio 5. Anzeige

Für die weiteren Treffer des Underdogs sorgten Ashley Nadesan in der 53. Spielminute und Jordan Tunnicliffe (70.). Nicht mit von der Partie war Nationalspieler Robin Koch, der nach einer Knie-OP lange Zeit ausfällt. Eine Rückkehr auf den Platz soll in der Premier League erst zur Rückrunde wieder möglich sein, die Ende Januar in die zweite Saisonhälfte startet.

Die ganz großen Namen gaben sich am Sonntag dagegen keine Blöße. Manchester City erreichte im Gegensatz zu Leeds ohne Mühe die vierte Runde des englischen FA Cups. Die Sky Blues setzten mit 3:0 gegen Birmingham City aus der zweiten englischen Liga durch. Für ManCity, das in der Premier League nach einem durchwachsenen Start zuletzt aufholte, trafen Bernardo Silva (8./15.) und Phil Foden (33.) gegen den Ex-Klub von BVB-Star Jude Bellingham. Tottenham Hotspur schickte beim Amateurklub Marine F.C. aus der siebten Liga indes seine B-Elf ins Rennen. Dennoch entschied das Team von Jose Mourinho die dritte Runde des FA Cups deutlich mit 5:0 zu seinen Gunsten - auch dank Carlos Vinicius. Die Leihgabe von Benfica Lissabon traf gegen Marine gleich dreifach (24./30./37.). Lucas Moura (32.) und Alfie Devine (60.) bescherten die übrigen Tore der Spurs.

Auch der FC Chelsea wartet dank dem Sieg gegen den Viertligisten FC Morecambe auf die Auslosung am Montag. Timo Werner (44. Minute) traf an der Londoner Stamford Bridge nach elf torlosen Spielen wieder für den leicht kriselnden FC Chelsea. Die Vorlage lieferte ihm Kai Havertz, der erstmals seit Mitte Dezember in der Startelf der Blues stand und in der 85. Minute selbst den Endstand besorgte. Weitere Torschützen für die überlegenen Gastgeber waren Mason Mount (18.) und Callum Hudson-Odoi (49.).

Die FA-Cup-Ergebnisse vom Sonntag im Überblick:

Crawley Town - Leeds United 3:0 (0:0) Manchester City - Birmingham City 3:0 (3:0) Marine F.C. - Tottenham Hotspur 0:5 (0:4) FC Chelsea - FC Morecambe 4:0 (2:0) Barnsley FC - Tranmere Rovers 2:0 (0:0) Bristol City - Portsmouth FC 2:1 (1:1) Cheltenham Town - Mansfield Town 2:1 n.V. (1:1) AFC Newport County - Brighton & Hove Albion - Spiel läuft noch (0:0)